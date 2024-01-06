 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek ve yarınki maçta Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
06.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sivasspor, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Bülent Uygun, Kayserispor, Sivasspor, Antrenman, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:05:26. #1.12#
SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement