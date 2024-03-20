EMS Yapı Sivasspor Kulübü, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

EMS Yapı Sivasspor Kulübü, eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, eski oyuncusu Ersen Martin için yayımladığı mesajda, "2009-2010 sezonunda takımımızda forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sivasspor Kulübü olarak Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bu arada kulübün sosyal medya hesabında, 2009-2010 Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Sivasspor'un Anderlecht'i 3-1 yendiği maçta Ersen Martin'in attığı golün videosu da paylaşıldı.
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