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EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Sivasspor, ligdeki son maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Ziya Erdal ve Uğur Çiftçi sakat ve sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Caner Osmanpaşa ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

01.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 29 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Ziya Erdal ile sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

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