EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı

EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanan EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Koita'nın golüne Attamah'ın cevabıyla skor eşitlendi.

25.05.2024 19:59
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah Başsan, Koita (Dk. 15 Menig), Manaj

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Mehmet Eray Özbek, Mane, Bahoken

Goller: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 24 Attamah (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 26 Attamah, Dk. 44 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılan EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

9. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'nin üzerinden ağlara gitti: 1-0

15. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.

24. dakikada sol kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Attamah, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

34. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı - Son Dakika
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