EMS Yapı Sivasspor, Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yaptığı ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu. Tamas'ın golüyle öne geçen Neftçi Bakü'ye Alex Pritchard'ın golüyle cevap veren Sivasspor, maçın son dakikalarında Yegor Boqomolski'nin golüne engel olamayarak mağlubiyeti kabul etti.

17.07.2024 19:59
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Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu.

Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin 27. dakikasında Tamas, Neftçi Bakü'yü 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın 74. dakikasında Alex Pritchard'ın attığı golle skor 1-1'e geldi.

Maçın 79. dakikasında Yegor Boqomolski, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü yeniden öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşma, Neftçi Bakü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

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