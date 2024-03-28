EMS Yapı Sivasspor, Sivas Dört Eylül Futbol AŞ\'yı 3-0 mağlup etti

EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig ekiplerinden Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetirken, yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Faruk Yağlı yaptı.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hazırlık maçında Nikolic, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Yusuf Çağlar Kefkir, Erdem Güleç, Mijo Caktas, Kerem Atakan Kesgin, Burak Kapacak, Emre Gökay, N'Jie ilk 11'ini sahaya sürdü.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 9. dakikada Emre Gökay, 63. dakikada penaltıdan N'Jie ve 67. dakikada Alaaddin Okumuş kaydetti.
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Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.
Galatasaray Futbol Takımı, milli takım arasında Antalya'da kamp yaparken teknik ekip ve basın mensupları arasında maç düzenlendi. Teknik ekip, 13-3'lük skorla galip geldi ve Ali Yiğit Buruk 3 gol attı.
Ankara'nın Dikmen semtinde mikser kamyonu yokuşa dönmek isterken virajı alamayınca devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Z. O. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivasspor milli maçlar nedeniyle verilen arada Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık maçında karşılaştı ve 3-0 galip geldi. Emre Gökay, Clinton N'jie ve Alaaddin Okumuş'un golleriyle Sivasspor kazandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki olayları dışarıda bıraktıklarını belirterek, "Benim işim ve oyuncularımın işi saha. Sadece futbola odaklandık" dedi.
Kastamonu'da hizmet vermeye başlayan ve Türkiye'de 3'üncü olan merkezde bedensel engelli bireyler spor yapma imkanı bulacak. Merkezin tanıtım programında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 'Ciddi bir emek var. Böyle bir merkez bir İstanbul'da var, bir Antep'te var üçüncüsü de burada var' dedi.
Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Karagümrük'ün golüne Ghezzal ile yanıt veren Beşiktaş, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, milli arada özel maçta VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kevin Lasagna'nın golüne Ghezzal'ın cevabıyla maç eşitlendi. Al-Musrati, Rebic ve diğer bazı oyuncular kadroda yer almadı.
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