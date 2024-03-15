EMS Yapı Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.