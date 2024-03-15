EMS Yapı Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EMS Yapı Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

15.03.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
    23:15 Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.


23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
17:58 Rusya’da seçim günü ortalık karıştı Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar Rusya'da seçim günü ortalık karıştı! Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 00:06:58. #1.11#
SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement