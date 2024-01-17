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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Kulüp, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Maç saatini beklemeye başlayan Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta hakem Ömer Tolga Güldibi yönetiminde mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Sivasspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak
17.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:39
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

Kaynak: AA
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