EMX125 Türkiye etabında Avusturyalı Bauer birinci oldu
Afyonkarahisar'da düzenlenen EMX125'in Türkiye etabında Ricardo Bauer birinci sırayı aldı. Yarışta ikinciliği Moritz Ernecker, üçüncülüğü ise Sleny Goyer elde etti.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası EMX125'te Ricardo Bauer, birinci oldu.
Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.
Organizasyon kapsamında EMX125'in 2. yarışı yapıldı.
Türkiye etabını, Avusturyalı sporcu Ricardo Bauer birinci sırada tamamladı.
Yarışı, vatandaşı Moritz Ernecker ikinci ve Fransız Sleny Goyer üçüncü bitirdi.
Kaynak: AA
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