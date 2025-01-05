En-Nesyri\'den 5 Gol

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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 lig maçında 5 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 17 ve 45+5. dakikalarda fileleri havalandırdı. Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı. Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde 8. golüne ulaşan En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL