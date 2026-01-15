En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu

Haberin Videosunu İzleyin
En-Nesyri\'nin penaltısı Fas\'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu
15.01.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En-Nesyri\'nin penaltısı Fas\'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu
Haber Videosu

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Youssef En-Nesyri'nin seri penaltılarda attığı gol, Fas'ı finale taşıdı. Yıldız futbolcunun penaltı sonrası yaşadığı sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'ın finale yükselmesinde kritik rol oynayan Youssef En-Nesyri, attığı penaltının ardından yaşadığı sevinçle dikkat çekti. Nijerya karşısında seri penaltı atışlarında fileleri havalandıran yıldız futbolcunun sevinci, maçın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

FİNALİ GETİREN PENALTI

Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren yarı final mücadelesinde Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarıyla eledi. Fas adına penaltı kullanan isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri, kritik vuruşu gole çevirerek takımını finale bir adım daha yaklaştırdı.

SEVİNÇ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

En-Nesyri'nin penaltıyı gole çevirmesinin ardından yaşadığı sevinç, tribünler ve takım arkadaşlarıyla bütünleşti. Yıldız futbolcunun coşkulu anları kameralara yansırken, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

FAS'TA MORALLER ZİRVEDE

Ev sahibi Fas'ta finale yükselmenin coşkusu yaşanırken, En-Nesyri'nin penaltısı ve sevinci, turnuvanın simge anlarından biri olarak öne çıktı. Fas, finalde Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Nijerya, Afrika, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:10:08. #7.11#
SON DAKİKA: En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.