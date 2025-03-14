En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor - Son Dakika
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En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla çeyrek final biletini kaptırdı. Mert Hakan Yandaş'ın son penaltıyı tribünlere vurması gecenin hayal kırıklıklarından biriydi. Mert Hakan, en son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor'da oynarken atmıştı.

14.03.2025 08:19  Güncelleme: 08:48
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla çeyrek final biletini kaptıran Fenerbahçe'de geceye damga vuran isimler oldu.

PENALTIYI DIŞARI ATTI

Jose Mourinho'nun 105. dakikada Szymanski'nin yerine oyuna aldığı Mert Hakan Yandaş'ın seri penaltı atışlarının sonuncusunu Rangers tribünlerine vurması gecenin hayal kırıklıklarından biriydi.

İlk penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Tadic kaleci Buntland'ı geçemedi. Rangers adına da Iainis Hagi'nin penaltısı önce İrfan Can Eğribayat ardından direğe takılarak ağlara gitmedi.

HAGI'NIN OĞLU KAÇIRDI

Fenerbahçe Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunun kaçırdığı bu penaltı ile umutlansa da hemen arkasından Fred'in de atışı gole çevirememesi moralleri bozdu.

Rangers'ta 4. penaltı atışını Lawrence gole çevirirken Fenerbahçe adına kader penaltısını atmaya Mert Hakan Yandaş geldi. Uzatmaların son bölümünde de ceza sahası içinde yerde kalan ve penaltı itirazından bulunan Yandaş son atışta topu tribünlere vurunca Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

SON PENALTISINI 5 YIL ÖNCE ATMIŞ

Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltı sosyal medyada da geceye damga vurdu. Tam 3 penaltı atışından yararlanamayan sarı lacivertlilerin vedasında dikkat çeken bazı durumlar vardı. Mert Hakan, en son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor'da oynarken atmıştı.

En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan\'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

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Son Dakika Spor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mossi :
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