En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı - Son Dakika
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Spor

En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

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Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor. Yönetim, Arda'nın geleceğiyle ilgili kararını verdi ve oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralamaya karar verdi. Arda'nın muhtemel yeni adresinin Real Sociedad olacağı belirtildi. Real Madrid, Arda'nın kendini ispatlamasını ve gelişim göstermesini bekliyor.

21.02.2025 15:43
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İspayol devi Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan Arda Güler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Carlo Ancelotti'nin çok az forma verdiği Arda ayrılığa çok yakın.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Todofichajes'te yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımda kalıp kalmamasından bağımsız olarak Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralamaya karar verdi.

YENİ ADRESİ REAL SOCIEDAD

Bu doğrultuda Arda'nın yeni adresinin Real Sociedad olacağı vurgulandı. 2019'da Real Madrid'den Real Sociedad'a kiralanan ve burada kendisini bulan Martin Odegaard daha sonra Arsenal'e transfer olmuştu. İspanyol devi, Arda Güler'in de aynı gelişimi göstererek kendini ispatlamasını bekliyor.

En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler\'in yeni takımı

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Son Dakika Spor En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Engin Engo:
    2 seneye fb de. muhtemelen 3. seneden sonra anadolu takımlarında. sonrasında 2. lig 44 44 Yanıtla
  • Ali null:
    SİZİ UTANDIRIR İNŞ HADİ ALLAH HAYIRLI ETSİN İNŞALLAH 36 9 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    SON DAKİKA, haftalardır Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine gidecek diye diye....yalan haber yapa yapa... bu haberleri sanki başkası yapmış gibi davrana davrana....Yav ne bileyim Yalan Haber deyince akla ilk gelen Son DAKİKA... 37 1 Yanıtla
  • Casper:
    Vasıfsız Eleman 15 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Beş para etmez. 10 19 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ulen adamı heryere yapıştırdınız 21 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Hayatımda sizler kadar fesat kıskanç insan topluluğu görmedim. Önce dönün de aynaya kendinize bakın. 11 3 Yanıtla
  • Derman null:
    daha ne gösterecek ben anlamadım 11 3 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    ya Yeter arda da arda bune abi adamın kariyeri başlamadan bitti bizim basın kadar boş beleş haber yapan yok size ne adam neye karar verirse versin bir rahat bırakın çocuğu her Madrid maçında bizim basina bak oynasada oynamasada manşet etkileniyor belli ki 12 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    teyo emmi gibiyim bende yalanda yok hilafta psg bu çocuğu alıp 11 de oynatmaz demiştim 7 5 Yanıtla
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