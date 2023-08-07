En Tehlikeli 100 Kaçak Listesindeki Firari, Napoli Şampiyonluk Kutlamalarında Yakalandı - Son Dakika
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En Tehlikeli 100 Kaçak Listesindeki Firari, Napoli Şampiyonluk Kutlamalarında Yakalandı

07.08.2023 09:48

Camorra klanlarından Contini'nin 'Beyaz yakalı' üyesi olarak tanımlanan mafya hükümlüsü Vincenzo La Porta, 11 yıldır kaçtığı polise Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarındaki karesi sonrası yakalandı. Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen La Porta, Yunanistan'da bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi. İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta'nın iadesini istiyor.

Camorra klanlarından Contini'nin "Beyaz yakalı" üyesi olarak tanımlanan mafya hükümlüsü Vincenzo La Porta, 11 yıldır kaçtığı polise Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarındaki karesi sonrası yakalandı. En tehlikeli 100 kaçak listesinde yer alan La Porta, Yunanistan'da bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

"ŞAMPİYONLUK ZAFERİ KARŞISINDA DİRENEMEDİ"

Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanistan'ın Corfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi. İtalyan carabinieri güvenlik güçlerinin açıklamasına göre sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görülüyordu. Açıklamada, "Ona ihanet eden futbol ve Napoli tutkusu oldu. La Porta şampiyonluk zaferi karşısında direnemedi" denildi.

YUNANİSTAN'DA AŞÇILIK YAPIYORDU

Fotoğraflar ve mali işlemlerin takibi sayesinde izi sürülen La Porta geçen Cuma günü tutuklandı. İtalya basınındaki haberlere göre La Porta, Corfu adasında mopediyle gezerken yakalandı. Kaçak İtalyan'ın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan'da bir aile kurduğu, 9 yaşında bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

İTALYA, LA PORTA'NIN İADESİNİ İSTİYOR

Vincenzo La Porta, İtalya basınında Camorra klanlarından Contini'nin "Beyaz yakalı" üyesi olarak tanımlanıyor. İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta'nın iadesini istiyor.

La Porta'yı ele veren fotoğraf:

En tehlikeli 100 kaçak listesinde olan firariyi Napoli aşkı ele verdi! Tek bir kare sonunu getirdi
En tehlikeli 100 kaçak listesinde olan firariyi Napoli aşkı ele verdi! Tek bir kare sonunu getirdi
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Napoli, Spor, Son Dakika

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