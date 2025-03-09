Enes Boğa'nın Azmi: Tekerlekli Sandalyeden Şampiyonluğa - Son Dakika
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Spor

Enes Boğa'nın Azmi: Tekerlekli Sandalyeden Şampiyonluğa

Enes Boğa\'nın Azmi: Tekerlekli Sandalyeden Şampiyonluğa

2019'daki kazadan sonra vücut geliştirme ile hayata tutunan Enes Boğa, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

09.03.2025 12:13
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Antalya'da 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 98 engelli kalarak tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Enes Boğa, yaşama azmini vücut geliştirme sporuyla yeniden kazandı.

Amatör olarak futbolculuk yapan Enes Boğa'nın hayatı 29 Haziran 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazasıyla değişti. 2019 yılında arkadaşının motosikletiyle gezintiye çıkan Enes Boğa, trafik kazası geçirdi. Kazada motosiklet sürücüsü arkadaşı hayatını kaybederken, Enes Boğa ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün bilinci kapalı olarak kalan Boğa, bir süre hastanede tedavi gördü. Geçirdiği kaza nedeniyle omurilik zedelenmesi geçiren ve belden aşağısında işlevini kaybeden Enes Boğa tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Kaza sonrası psikolojik olarak büyük bir çöküntü yaşayan ve eve kapanan genç uzun süre evden dışarıya çıkamadı. Dışarıya çıktığında ise insanların kendisine bakışlarından rahatsız olan genç, anne ve babasının desteği ile hayata tutunmayı başardı. Bir arkadaşının desteğiyle kendi kendine yetebilmek amacıyla kollarını güçlendirmek için spor salonuna gitmeye başlayan Enes için spor bir yaşam tarzı oldu.

Geçirdiği kaza hayatının dönüm noktası oldu

Antrenörlerinin de yönlendirmesi ile vücut geliştirme sporuna başlayan Boğa, kısa sürede çeşitli şampiyonalara katılarak kategorisinde Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde etti. Engeline rağmen azimle antrenmanlarını sürdüren Enes Boğa, önümüzdeki ay İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasından derece ile ayrılarak Avrupa'da podyuma çıkmak istediğini belirtti. Spora başlamasında ailesi ve arkadaşlarının önemli bir payı olduğunu belirten Boğa, "29 Haziran 2019 tarihinde geçirdiğim trafik kazası sonucu, hayatımı tekerlekli sandalyede sürdürmeye devam ettim. Omurilik zedelenmesinden dolayı yürüme kaybı yaşadım. İlk 2 yıl psikolojimi toplamak için evden dışarıya çıkamadım. İnsanların bakışları beni çok rahatsız ediyordu. Hayata tutunmam gerektiğini anladım" dedi.

Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Kazadan 2 yıl sonra spora başladığını belirten Boğa, "Annem ve babam her daim arkamda durdukları için kendime özgüven kazandım. Kazadan 2 yıl sonra spor salonuna geldim. Özcan Kırant hocamla birlikte çalışmaya başladım. Başarıya giden yolda bana gerçekten çok büyük destekleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Spora başladıktan 1.5 yıl sonra ilk şampiyonama çıktım ve Türkiye şampiyonu olarak Antalya'ya döndüm. Ardından şampiyona ve yarışmalara katılmaya devam ettim. 2.'lik ve 3.'üncülük aldım. Şimdi 30 gün sonra 3-6 Nisan arasında Yalova'da düzenlenecek olan Parapleji Türkiye Vücut Geliştirme ve Gösterme Şampiyonası'nda tekrar Antalya adına yarışacağım. İnşallah burada da başarımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan hayata tutunacak sebepleri görebilmek"

Hayatında sporun önemli bir yeri olduğunu belirten Enes Boğa, "Hayatın nerden vuracağı hiçbir zaman belli olmuyor. Önemli olan hayattaki tutunacak sebepleri görebilmek ve bulabilmek. Benim hayatımda da spor, vücut geliştirme gerçekten bir özgüven oldu. Hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Nasip olursa Türkiye şampiyonasından sonra Avrupa'ya açılmak istiyorum. Gelen desteklerle ülkemizi, Antalya'yı Avrupa'daki yarışlarda temsil etmeyi çok isterim. Yüzde 98 engelim olabilir, ama benimde azmim ve istikrarım devam ediyor. Güzel başarılara ulaşabilmek için haftada 5 antrenmana geliyorum" şeklinde konuştu.

Teniste de başarılı olmak istiyor

Vücut geliştirmenin yanı sıra tenisle ilgili de eğitim almak istediğini söyleyen Boğa, "Bel altı felç olduğum için parapleji olarak geçiyorum. 2 yaşında parmaklarımı da traktörün kayışına kaptırdım. Üst organlarda uzuv kaybı olması gerektiğinden tenis içinde uygun olduğumu düşünüyorum. Başarmak benim için her zaman önde, öğrenmeye aç bir insan her şeyi başarabilir. Teniste de Türkiye'yi temsil etmek isterim.

Genç sporcunun Türkiye şampiyonası hazırlığında antrenörlüğünü yapan Arda Şahinoğlu ise, "Enes'le bu yıl birlikte çalışıyoruz. 3-6 Nisan'da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme ve Gösterme Şampiyonası'nda birlikte olacağız. İnanılmaz azimli ve disiplindi. Sporla iç içe yaşayabilen birisi, bu yüzden Enes'le çalışmak çok keyifli bizim için. İnşallah 3-6 Nisan'da da Türkiye seçmelerinde istediğimiz başarıyı elde edeceğiz. ve ondan sonra da Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Enes Boğa'nın Azmi: Tekerlekli Sandalyeden Şampiyonluğa - Son Dakika

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