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Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle Karşıyaka yenilgi yüzü görmedi - Son Dakika
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Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle Karşıyaka yenilgi yüzü görmedi

Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu'nun gol attığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. 28 yaşındaki oyuncu, toplamda 6 gol kaydetti ve takımına 15 puan kazandırdı. Nalbantoğlu, takımın en skorer ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Enes Nalbantoğlu\'nun golleriyle Karşıyaka yenilgi yüzü görmedi
17.01.2024 - 09:41,
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Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu'nun gol attığı Eynesil Belediyespor (3-1), Amasya FK (5-1), Ergene Velimeşe (2-0), Efeler 09 (3-2) ve Sapanca Gençlikspor (3-2) müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. 28 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda toplam 6 gole imza attı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasını 26 puanla 3. sırada tamamlayan Karşıyaka'da, Enes Nalbantoğlu şimdiye kadar attığı gollerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı formayla ligin ilk devresinde 14 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 gol üretmeyi başardı. Kaf-Kaf, Enes Nalbantoğlu'nun skor ürettiği maçlarda ise ilginç bir istatistiğe imza attı ve tecrübeli oyuncunun en az 1 gol katkısı verdiği Eynesil Belediyespor (3-1), Amasya FK (5-1), Ergene Velimeşe (2-0), Efeler 09 (3-2) ve Sapanca Gençlikspor (3-2) müsabakalarında Karşıyaka yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, Nalbantoğlu'nun gol attığı bu karşılaşmalarda 15 puan toplama başarısı gösterdi.

Enes Nalbantoğlu, takımın en skorer ikinci oyuncusu

Karşıyaka'ya sezon başında katılan ve devre arasına kadar gösterdiği performansla skorer kimliğini ön plana çıkaran Enes Nalbantoğlu, 7 gollü Yasin Ozan'dan sonra takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Yeşil-kırmızılı formayla ligde çıktığı 14 müsabakada 6 gol üretmeyi başaran 28 yaşındaki oyuncu, aldığı 1081 dakikayla takımın en istikrarlı oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Devre arası kampını da başarılı bir şekilde geçiren kanat oyuncusunun ligin ikinci devresinde de gollerine devam etmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle Karşıyaka yenilgi yüzü görmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle Karşıyaka yenilgi yüzü görmedi - Son Dakika
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