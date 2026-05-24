Enes Özdemir Altın Madalya Kazandı

24.05.2026 10:28
Frankfurt'ta Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Enes Özdemir, mutluluğunu paylaştı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkek katada altın madalya ile tamamlayan milli sporcu Enes Özdemir, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Eissporthalle Frankfurt'ta gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enes Özdemir, "Finalde ister istemez, kaçıncı maçıma çıkarsam çıkayım, bir stres oluyor. O stresle baş edip bu altın madalyayı boynuma taktığım için şu an çok mutluyum. Altıncı Avrupa şampiyonluğum oldu. Dört tane takım katada, iki tane de bireyselde aldım. Geçen yılın Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyum. Benim en iyi katam 'unsu' zaten. Bu katayla finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finali de kapattık." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin altıncı Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını yineleyen milli karateci, "Mutluyum. Dahası, niceleri inşallah gelecek. Daha büyük başarılar için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları. Avrupa Oyunları Türkiye'de olacak. Onun için de ekstra mutluyum. Seneye hem Avrupa Şampiyonası hem Avrupa Oyunları hem de Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

"Karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor"

Olimpiyatlarda yer alma hayalinden bahseden Enes Özdemir, bu branşın olimpik olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlar olduğunu aktaran ay-yıldızlı karateci, "Dünya Şampiyonası'nda kazanmak ile olimpiyatlarda altın madalya almak hiçbir zaman aynı şey değil. Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak ve karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor. İnşallah karate 2032 yılındaki olimpiyatlara dahil edilir. Şimdilik hedefim dünya şampiyonu olmak. Tabii ki olimpik branş olursak, olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek için sonuna kadar elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İtalyan rakibi Alessio Ghinami'ye karşı çıktığı kata finaline de değinen Özdemir, "Kendimi iyi hissettiğim için, 'Tamam ben bu maçı aldım.' dedim. Çünkü benim hissiyatım çok iyiydi. Kendi vurduğum yumruğu, attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel şekilde hissettim. Hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Yani hemen hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk, ne yazık ki 6-1'de kaldık. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

