Enes Ünal'ın golüyle Bournemouth, Sheffield United ile berabere kaldı - Son Dakika
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Enes Ünal'ın golüyle Bournemouth, Sheffield United ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Enes Ünal'ın gol attığı maçta Bournemouth, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı. Konuk takım öne geçse de Bournemouth geri dönüş yaparak beraberliği sağladı. Bu sonuçla Bournemouth 32, Sheffield United ise 14 puana yükseldi.

09.03.2024 20:47  Güncelleme: 20:48
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İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın uzatma dakikalarında gol attığı maçta Bournemouth, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

Vitality Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Bournemouth, Sheffield United'ı ağırladı.

Konuk takım, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Bournemouth, rakibine 74. dakikada Dango Ouattara, 90+1. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle cevap verdi ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Devre arasında Getafe'den satın alma opsiyonuyla Bournemouth'a kiralanan Enes, 62. dakikada oyuna girdi ve ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla 13. sıradaki Bournemouth 32, düşme hattında bulunan Sheffield United 14 puana yükseldi.

Ligde aynı saatte başlayan diğer maçlarda Crystal Palace ile Luton Town 1-1 berabere kaldı, Wolverhampton ise Fulham'ı 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Enes Ünal'ın golüyle Bournemouth, Sheffield United ile berabere kaldı - Son Dakika

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