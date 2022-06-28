Engel disiplininde şampiyon Selen Gülel oldu - Son Dakika
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Engel disiplininde şampiyon Selen Gülel oldu

28.06.2022 19:59
Engel disiplininde şampiyon Selen Gülel oldu

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği, Dünya Engel Federasyonu iş birliğiyle binicilik yerine gelecek yeni branş olan engel disiplinini 27-28 Haziran'da 90'a yakın yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla test etti.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği, Dünya Engel Federasyonu iş birliğiyle binicilik yerine gelecek yeni branş olan engel disiplinini 27-28 Haziran'da 90'a yakın yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla test etti. Milli sporcu Selen Gülel genç kadınlarda şampiyon olurken, Berkay Koruyucu genç erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), geçtiğimiz yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) beklentileri doğrultusunda binicilik etabının yerine gelecek yeni disiplinle ilgili test çalışmalarının ilkini Ankara'da gerçekleştirdi. UIPM, belirlediği yeni disiplinin ilk testini 27-28 Haziran'da Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yaptı. 90'a yakın yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen testin ardından 110 yıllık modern pentatlon sporunun tarihini sonsuza dek değiştirecek nihai karar verilmiş olacak.

Dünyada ilk kez Ankara'da yapılan yeni disiplin olan engel parkuru, iple sallanma, üçgen merdiven, maymun çubuğu, üst-alt-iç duvar, çember, engel atlama, halkalar, denge tahtası, tsunami duvarı gibi 9 platformdan oluşuyor.

UIPM'in Dünya Engel Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiği iki günlük test etkinliğinin ilk gününde parkurlar tanıtımı yapıldı. Sporcular, her bir parkurun inceliklerini ve prensiplerini profesyonel engel disiplini atletleriyle birlikte deneme imkanı buldu. Yapılan tanıtım ve antrenman sürecinin ardından, 90 atlet yeni disiplini yapılan test yarışıyla birlikte deneyimleme fırsatı buldu.

Genç milliler yeni disipline hazır

Engel disiplini test etkinliği, büyükler, gençler ve engel atletleri kategorisinde kadın ve erkek sporcuların ayrı ayrı yapılan mücadelesine sahne oldu. Genç kadınlar kategorisinde milli sporcu Selen Gülel şampiyonluk ipini göğüslerken; Guatemalalı sporcu Paula Sophia Valencia Franco ikinci, Alman sporcu Annika Schneider üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Fransız sporcu Cedric Chatellier altın madalyaya uzanırken, ikinciliği milli sporcu Berkay Koruyucu, aynı kategorinin üçüncülük madalyasını ise Güney Afrika'dan Cayde de Waal aldı.

Büyük kadınlar kategorisinde Guatemalalı sporcu Sophia Hernandez altın madalya alırken, İngiliz sporcu Jessica Sutton ikinci, İtalyan sporcu Montecchi Ludovica yarışı üçüncü sırada tamamladı. Büyük erkekler kategorisinde Alman Tobias Hierl birinci, Ekvadorlu sporcu Andres Torries ikinci, Alman atlet Robin Schmidt yarışı üçüncü olarak bitirdi.

Engel branşı atletleri de test yarışına eşlik eden sporcular arasındaydı. Kadınlarda Avustralyalı atlet Vivian Olivia yarışın kazananı olurken, Polonyalı atlet Kat Jonaczyk ikinci oldu. Belçikalı atlet Ibtisam Gardabou yarışı üçüncü sırada bitirdi. Erkeklerde engel branşının kazananları ise İngiltere'den James Burton, Türkiye'den Fatih Akyurt ve Fransa'dan Dimitri Houles oldu.

UIPM'in test ettiği yeni disiplin, Kasım ayında yapılacak UIPM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Ardından genel kurulda kabul edilen yeni disiplin, Şubat 2023'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bildirilecek. IOC'nin yeni disiplini benimsemesi halinde 2028'de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları'nda modern pentatlon sporu, yüzme, eskrim, engel parkuru, koşu ve atış disiplinlerinden oluşacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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