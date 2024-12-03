Engelleri Aşan Sporculara Ödül - Son Dakika
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Engelleri Aşan Sporculara Ödül

Engelleri Aşan Sporculara Ödül

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, özel sporculara ödül töreninde desteklerini vurguladı.

03.12.2024 21:48
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Engelleri Birlikte Aşalım" temalı ödül törenine katıldı.

Bayrampaşa'daki Wish More Hotel'de gerçekleştirilen törene, Bakan Bak'ın yanı sıra TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sporcular ve aileleri katıldı.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada "Sporun içinden gelen birisi olarak özel sporcularsınız hakikaten. Sizleri görünce insanın gönlü bir hoş oluyor, sizlerle gurur duyuyoruz. Ülkemize kazandırdığınız başarılardan gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız engelli sporcular için inanılmaz işler yaptı. Sporun içinden gelmesi çok özel. Sporu iyi bilen, gençleri iyi anlayan bir Cumhurbaşkanımız var. Sporun sevgi yüzünü ondan öğrendik. Spor ortak bir dil. Daha önce evlerde saklanan çocuklarımız ailelerimiz için her zaman bir sorundu ama verilen destekler sonucunda güzel hikayeler ortaya çıktı. Burada azim, başarı ve birlikte çalışmanın bir sonucu var. Tüm dünyaya engellerin sizi yıldıramayacağını gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın ise "20 yıl önce evlere kapatılan, yok sayılan, 'bu çocuklardan hiçbir şey olmaz' denilen çocukların Avrupa ve dünya şampiyonu olmalarından gurur duyuyorum. Dünyada tek rol yapmayan benim sporcularım. Biz bu çocukların konuşan ağzı, gören gözü, işiten kulağı olmak zorundayız. Özel sporcular gerek Avrupa'da gerek dünyada madalya alarak İstiklal Marşımızı dinletti." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüllerin takdimi yapıldı.

"Spor Ödülü"ne layık görülen AA Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Engelleri Aşan Sporculara Ödül - Son Dakika

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