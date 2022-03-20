Engelleri aşıp madalyalarını aldılar - Son Dakika

KOCAELI (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, her bireyin kendisini ifade etmesi için evlerde oturmaları yerine, bir spor branşında faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na, 17 ilden 6'sı kadın, 37'si erkek olmak üzere toplamda 43 sporcu katıldı. Müsabaka, kadınların açılış seremonisiyle başladı. Büyük kadınlar kategorisinde Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Beyza Nur Ceylan, Gamze Sayar, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve Sevde Yaman boy gösterdi. Genç erkekler kategorisinde de 10 sporcu mücadele etti. Müsabaka sonrası düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi. 1 Avrupa, 1 Dünya, 6'da Türkiye şampiyonluğu olan Faruk Öztürk, artı 107 kategorisinde 233 kilo kaldırarak 7. kez Bedensel Engelliler Halter Türkiye şampiyonu oldu.

"Asla yalnız değilsiniz ve asla yalnız kalmayacaksınız"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, "Birçok spor branşını uygulamaya çalışıyoruz, yeter ki bedensel engelli kardeşlerimiz spora katılsınlar, sporun pozitif ruhuyla tanışsınlar. Hepsini sahalara ve salonlara davet ediyoruz. Ülkemizde yaklaşık 4 milyon bedensel engelli bireyimiz var ama bu oranda sporcu sayımız yok. Lisanslı sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Var olan sporcularımızı da daha seçkin ve profesyonel sporcular olmaları için gayret gösteriyoruz. Spor branşlarımızdan bir tanesi halter, son yapılan değişiklerle sporcu sayımızın artacağını katılımın daha çok artacağını düşünüyoruz. Bedensel engel derecesine göre bedensel engelli kardeşlerimizin ilgilenebileceği bir spor branşı olduğunu düşünüyoruz. Burada resmi olmasa da bir Avrupa rekoru kırıldı. Yeter ki vatandaşımız sahalara salonlara gelsin. Biz inanıyoruz ki onların içindeki azim ve mücadele bir şekilde ortaya çıkacak. Engelli bireylerimiz evlerinde tek başına oturmasınlar, başından beri her zaman 'Asla yalnız değilsiniz ve asla yalnız kalmayacaksınız' diyoruz. Federasyon olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olacağız. Okçulukta Dünya rekorları kırdık. Atıcılıkta dünya dereceleri aldık, madalyalarımızı aldık. İnsanımızın bir spor branşında kendini ifade edebildiyse eğer neler olabileceğine bütün ülke bütün dünya şahit olmuş oluyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ