Üye Girişi
Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar - Son Dakika

Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar

03.12.2021 13:37

- Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar Bedensel engellilerin yaşamda daha fazla yer alması için 7 sene önce kurulan ve 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bir üst lige çıkmak için ter döküyor.

- Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar

YOZGAT - Bedensel engellilerin yaşamda daha fazla yer alması için 7 sene önce kurulan ve 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bir üst lige çıkmak için ter döküyor.

Antrenmanlarını Sorgun ilçesinde kapalı spor salonunda Dernek Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu ve Antrenör Hamza Kablanoğlu eşliğinde sürdüren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, lige iddialı hazırlanıyor. Eve kapanmak yerine sporun engellilere sağladığı imkanlardan yararlanan sporcular, idmanlarını aksatmadan yapıyor. Yaşları 16 ile 50 arasında değişen kimi doğuştan kimi de sonradan engelli olan sporcular, büyük bir disiplin ve heyecanla ligde oynayacakları maçlara hazırlanıyorlar. 3. Lig'de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Antrenmana gelmek için 21 kilometre yol gidiyor

Antrenmana 21 kilometre yol kat ederek gelen 23 yaşındaki İsa Arslan, "Sorgun'un Gököz köyünde yaşıyorum, buraya 21 kilometre. Köyümden buraya kendi aracımla gelip gidiyorum basketbol oynamak için. 6 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefimiz büyük, nasip olursa 2. Lig'e çıkmak istiyoruz. 2.5 yaşında traktör kazası sonucu omurilik felci oldum. Hiçbir engelim yok basketbol oynamak için. Diğer engelli kardeşlerimiz de umutsuzluğa kapılmasın, evlerinden çıksınlar ve gelsinler bize ulaşsınlar, ben engelliyim diye evde oturmasınlar. Bir engelli, bir işi yapmak istesin onu yapar. Spor bizi hayata bağlıyor. Basketbolda bir gayemiz, amacımız var. Spor yapınca hem bedenen hem de ruhen rahatlıyoruz" dedi.

"Spor bizi hayata bağlıyor"

Kepçe operatörüyken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olan İsmail Keleşoğlu ise, "5 senedir basketbol oynuyorum. Kepçe operatörüydüm, iş kazası sonucu bu hale geldim. Engelim basketbol oynamama engel değil. Basketbol oynayınca daha mutlu oluyorum. Ruhen ve bedenen rahatlıyor insan. Herkesi basketbol oynamaya davet ediyoruz. Spor bizi hayata bağlıyor" şeklinde konuştu.

"Spor yapınca mutlu oluyorum"

Takımın hem antrenörlüğünü hem de kaptanlığını yapan Hamza Kablanoğlu ise, "Spor bizim her şeyimiz, hayata sporla bağlanıyoruz. Spor bizim için hareket oluyor, antrenmana gelmeyince kendimi iyi hissetmiyorum ama gelince mutlu oluyorum. 3. Lig'deyiz şu anda. Geçen yıl kıl payı 2. Lig'i kaçırdık, bu yıl hedefimiz 2. Lig'e çıkmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yozgat halkından destek bekliyoruz. Bize destek olsunlar, bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerine yer verdi.

Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar
Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar
Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar
Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar

Tekerlekli Sandalye, basketbol, Engelli, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor 14:52 Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satılıyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı 14:35 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 14:24 Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Son Dakika Haberleri
14:50 Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü
14:33 İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!
14:22 Gökten ölü kuşlar yağdı!
14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü         
14:50
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri         
14:17
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti         
12:42
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: Engelleri basketbol oynayarak aşıyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement