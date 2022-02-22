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Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu - Son Dakika

Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu

22.02.2022 10:01
Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu

Türkiye Powerlifting Federasyonu'nun her yıl Şubat ayının ikinci haftasında düzenlediği Türkiye Powerlifting Şampiyonasında (Güç Şampiyonası) PAÜ personeli Hakan Dağ, Bench Press kategorisi 74 kiloda zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Powerlifting Federasyonu'nun her yıl Şubat ayının ikinci haftasında düzenlediği Türkiye Powerlifting Şampiyonasında (Güç Şampiyonası) PAÜ personeli Hakan Dağ, Bench Press kategorisi 74 kiloda zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Powerlifting Federasyonu'nun her yıl Şubat ayının 2'inci haftasında düzenlediği Türkiye Powerlifting Şampiyonası'nın 7'incisi 14-22 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Yenisahra Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört yanından sporcular Deadlift, Squat ve Bench Press kategorilerinde kıyasıya mücadele ederek güçlerini gösterdi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Personeli Sporcu, Hakan Dağ, 74 kiloda yarıştığı Bench Press kategorisinde 140 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 19-20 Mart 2022 tarihleri arasında Kocaeli ilinde düzenlenecek olan Türkiye Halter şampiyonasında şampiyon olarak milli takıma katılmayı hedefleyen Dağ, hiç bir maddi ya da manevi beklenti içeresinde olmadan yarışmalara hazırlanmasına destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Elde ettiği şampiyonlukla ilgili olarak duygularını ifade eden Hakan Dağ, başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Üniversite Yönetiminin kendisine her zaman destek verdiğini hatırlatırken, elde ettiği altın madalyadan dolayı gururlu ve mutlu olduğunu, şampiyonluğunu Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Pamukkale Üniversitesi'ne armağan ettiğini ifade etti. - DENİZLİ

Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu
Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu

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İstanbul, Şampiyon, Türkiye, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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