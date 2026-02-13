Engelli Sporcu Sudenaz'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
Engelli Sporcu Sudenaz'ın Başarı Hikayesi

Engelli Sporcu Sudenaz\'ın Başarı Hikayesi
13.02.2026 15:51
14 yaşındaki Sudenaz, para badminton ile hayatına yeni bir yön verdi ve özgüven kazandı.

Isparta'da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen 14 yaşındaki lise öğrencisi Sudenaz Şanlı, para badminton sayesinde içine kapanık bir çocuktan özgüveni yüksek bir milli sporcuya dönüştü.

Bir dönem akran zorbalığına maruz kalan ve yaşadıklarını içine atan Şanlı'nın hayatı, para badmintonla tanışmasıyla değişti. Bu sporla kendini keşfeden genç sporcu, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Sudenaz'ın spor yolculuğu, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü badminton antrenörü Özlem Kafadar Togar'ın dikkatini çekmesiyle başladı. Aynı mahallede yaşadıkları Sudenaz Şanlı'yı okula gidip gelirken fark eden Togar, genç kızın ailesinin de desteği ile çalışmalara başladı.

Badmintona başladıktan dört gün sonra ilk müsabakasına katılan Şanlı, kısa sürede yurt içinde dereceler elde etti. Milli takıma seçilen genç sporcu, Ekim 2025'te İstanbul'da düzenlenen Victor Para Badminton Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük başarısı gösterdi.

Spor öncesinde kendisini ifade etmekte zorlandığını belirten Şanlı, gazetecilere, "İçine kapanık bir çocuktum. Spora başladıktan sonra açılmaya başladım. Katıldığım müsabakalarda yeni arkadaşlıklar kurdum. Özgüvenim arttı. Engelin kötü bir şey olmadığını öğrendim." diye konuştu.

Şanlı, boyunu hiçbir zaman engel olarak görmediğini ifade ederek, "Kendimi hep normal gördüm ve insanların da öyle görmesini istedim. Yapamayacağım düşünülen şeyleri yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Sporun hayatını değiştirdiğini dile getiren Sudenaz Şanlı, yeni hedefler için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antrenör Togar ise "İlk başta çekiniyordu ancak zamanla özgüveni arttı. Disiplini ve azmiyle kısa sürede önemli gelişim gösterdi." dedi.

Kaynak: AA

Isparta, Spor, Son Dakika

