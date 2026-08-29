Engelsiz Dalış Kampı Erdek'te Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelsiz Dalış Kampı Erdek'te Gerçekleşti

Engelsiz Dalış Kampı Erdek\'te Gerçekleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen kamp, 30 Ağustos'ta Türk bayrağı açılarak gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 5. Geleneksel Engelsiz Dalış Kampı, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kamp kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Engelli Dalış Eğitimi Programı'nda eğitim alan kursiyerler dalış yaptı.

Erdek Dalış Kulübü'ndeki etkinlikte kursiyerler, akademisyen ve dalış eğitmenlerinin gözetiminde suya indi. Özel gereksinimli bireylerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların da katıldığı dalışta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz altında Türk bayrağı açıldı.

Kamp kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere TSSF engelli dalıcı brövesi ve sertifikaları verildi.

Etkinliğe Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah Altınok ile kursiyerler, aileleri, eğitmenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Engelliler, Balıkesir, Etkinlik, Bandırma, Eylül, Erdek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelsiz Dalış Kampı Erdek'te Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha

14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:13:58. #7.12#
SON DAKİKA: Engelsiz Dalış Kampı Erdek'te Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement