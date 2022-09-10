Engin Baltacı: Kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor

Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, "Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor. Biz federasyon ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz ama bize yönelik haksızlıklar kronikleşti. Kurullar değişiyor ama kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor" dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sahaya girip siyah-beyazlı taraftarlara saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp, 1 maç ceza almıştı. Bu cezaya ilişkin Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurulların değişmesine rağmen Beşiktaş'a yapılan haksızlıkların sürdüğünü söyleyen Baltacı, "Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor. Biz federasyon ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz ama bize yönelik haksızlıklar kronikleşti. Kurullar değişiyor ama kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor. Biz standart istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Biz Tahkim'e gidelim; Josef ve ben, işin manevi yönünü Josef anlatsın, eyleme yönelik bölümünü de ben anlatayım diye bir duruşmalı tahkim istedik. Genel kural, bugüne kadar duruşma taleplerinin kabulü yönünde olmuş. Biz duruşma talebimiz kabul görseydi federasyon ortamında anlatacaktık derdimizi anlatamadık. Şimdi kamuoyuna anlatmam gerek" diye konuştu.

"BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ GÖRDÜNÜZ MÜ?"Ankaragücü maçında yaşanan olaylara değinen Baltacı, hakemin raporunda yazanlar ile görüntülerin uyuşmadığını vurgulayarak, "Bir kişi atlıyor, 70-80 metre koşuyor, tekme atarken Salih ve Cenk yan dönüyor. O esnada Josef bu saldırının devam etmesini engelliyor. Hakemin önüne Salih ve Cenk gelmese bu tekme hakeme yönelecek. Bize çok küfür ettiler ama hakeme de ettiler. Ben saldırının hakeme yönelik olduğunu düşünüyorum. Kaptanımız bunu engelledi. İlk güvenlik görevlisi 5-10 saniye sonrasında olay yerine ulaştı. Kaptanımızın fiili saldırı anlamında davranışı olsaydı hakem kırmızı kartını çıkaracak, gösterdiği oyuncuyu işaret edecekti. Ama görüyoruz ki hakemin kulağında kulaklık da yok. Hakemin herhangi bir yerde kırmızı kart gösterme eylemi de yok. Hakem bir yetkilimizi odasına çağırıyor ve 5 numaralı oyuncunuzu ihraç ettim diyor. Kırmızı kart gösterdiğini beyan ettikten sonra hakem rapor yazıyor. Diyor ki; hızla gelip tekme atan saldırgan taraftarı boynundan tutup sırtına doğru koluyla tutarak çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir görüntü yok. Dördüncü hakem de aynısını yazıyor. Böyle bir görüntü gördünüz mü? Bizim gördüğümüzü federasyonun hukuk kurulları da görmüş ki 44'üncü maddeden sevk edilmesi lazım ama hukuk kurulu bakıyor ki görüntülerle rapor örtüşmüyor. Hukuk genel kurulu, fiziksel müdahaleden durdurması gerekçesiyle sportmenliğe aykırı hareketten sevk diyor. Bunun ne olduğunu PFDK'nın 36'ncı maddesi yazmış. Bu 36'ncı maddenin neresinde fiili müdahale lafı var. İlla göndermeniz gerekiyor, o yüzden gönderiyorsunuz. Bunun böyle olmadığını PFDK da söylüyor. Ceza tayinine yer almadığını söylüyor" ifadelerini kullandı."FUTBOLDAN ANLAMAYAN İNSANLARDAN KURULLAR OLUŞTURDUNUZ"

Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasını da eleştirerek, "Benim kaptanımın görev almaması kime yarıyor? 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı? Bunu nasıl iyi niyetle yorumlayalım? Bu hakem, bir meydan okumayla üst üste iki kere maçımıza atanan bir hakem. Biz futbolda şiddetin teröre dönüşmemesini nasıl önleyeceğiz? Bu kurullarla önleyeceğiz. Kurulların değişmesini isteyen başta Beşiktaş'tı ama futboldan anlamayan insanlardan kurullar oluşturdunuz. Esası şekle defa ettiniz" açıklamasında bulundu.