Engin Baltacı: Kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Engin Baltacı: Kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor

10.09.2022 16:29
Engin Baltacı: Kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor

Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, "Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor.

Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, "Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor. Biz federasyon ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz ama bize yönelik haksızlıklar kronikleşti. Kurullar değişiyor ama kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor" dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sahaya girip siyah-beyazlı taraftarlara saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp, 1 maç ceza almıştı. Bu cezaya ilişkin Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurulların değişmesine rağmen Beşiktaş'a yapılan haksızlıkların sürdüğünü söyleyen Baltacı, "Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor. Biz federasyon ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz ama bize yönelik haksızlıklar kronikleşti. Kurullar değişiyor ama kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor. Biz standart istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Biz Tahkim'e gidelim; Josef ve ben, işin manevi yönünü Josef anlatsın, eyleme yönelik bölümünü de ben anlatayım diye bir duruşmalı tahkim istedik. Genel kural, bugüne kadar duruşma taleplerinin kabulü yönünde olmuş. Biz duruşma talebimiz kabul görseydi federasyon ortamında anlatacaktık derdimizi anlatamadık. Şimdi kamuoyuna anlatmam gerek" diye konuştu.

"BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ GÖRDÜNÜZ MÜ?"Ankaragücü maçında yaşanan olaylara değinen Baltacı, hakemin raporunda yazanlar ile görüntülerin uyuşmadığını vurgulayarak, "Bir kişi atlıyor, 70-80 metre koşuyor, tekme atarken Salih ve Cenk yan dönüyor. O esnada Josef bu saldırının devam etmesini engelliyor. Hakemin önüne Salih ve Cenk gelmese bu tekme hakeme yönelecek. Bize çok küfür ettiler ama hakeme de ettiler. Ben saldırının hakeme yönelik olduğunu düşünüyorum. Kaptanımız bunu engelledi. İlk güvenlik görevlisi 5-10 saniye sonrasında olay yerine ulaştı. Kaptanımızın fiili saldırı anlamında davranışı olsaydı hakem kırmızı kartını çıkaracak, gösterdiği oyuncuyu işaret edecekti. Ama görüyoruz ki hakemin kulağında kulaklık da yok. Hakemin herhangi bir yerde kırmızı kart gösterme eylemi de yok. Hakem bir yetkilimizi odasına çağırıyor ve 5 numaralı oyuncunuzu ihraç ettim diyor. Kırmızı kart gösterdiğini beyan ettikten sonra hakem rapor yazıyor. Diyor ki; hızla gelip tekme atan saldırgan taraftarı boynundan tutup sırtına doğru koluyla tutarak çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir görüntü yok. Dördüncü hakem de aynısını yazıyor. Böyle bir görüntü gördünüz mü? Bizim gördüğümüzü federasyonun hukuk kurulları da görmüş ki 44'üncü maddeden sevk edilmesi lazım ama hukuk kurulu bakıyor ki görüntülerle rapor örtüşmüyor. Hukuk genel kurulu, fiziksel müdahaleden durdurması gerekçesiyle sportmenliğe aykırı hareketten sevk diyor. Bunun ne olduğunu PFDK'nın 36'ncı maddesi yazmış. Bu 36'ncı maddenin neresinde fiili müdahale lafı var. İlla göndermeniz gerekiyor, o yüzden gönderiyorsunuz. Bunun böyle olmadığını PFDK da söylüyor. Ceza tayinine yer almadığını söylüyor" ifadelerini kullandı."FUTBOLDAN ANLAMAYAN İNSANLARDAN KURULLAR OLUŞTURDUNUZ"

Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasını da eleştirerek, "Benim kaptanımın görev almaması kime yarıyor? 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı? Bunu nasıl iyi niyetle yorumlayalım? Bu hakem, bir meydan okumayla üst üste iki kere maçımıza atanan bir hakem. Biz futbolda şiddetin teröre dönüşmemesini nasıl önleyeceğiz? Bu kurullarla önleyeceğiz. Kurulların değişmesini isteyen başta Beşiktaş'tı ama futboldan anlamayan insanlardan kurullar oluşturdunuz. Esası şekle defa ettiniz" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef için yaptığı itirazı reddetti Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef için yaptığı itirazı reddetti
Kaynak: DHA

Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engin Baltacı: Kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
15:17 Türk YouTube fenomeni Avusturya'dan sınır dışı edildi! "Böyle giyinerek abdest kaçırıyorsun" demişti
15:03 Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 16:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Engin Baltacı: Kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement