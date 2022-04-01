Engin Koyun, Kocaelispor'un 15 yıllık projesini anlattı - Son Dakika
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Engin Koyun, Kocaelispor'un 15 yıllık projesini anlattı

01.04.2022 00:57
Engin Koyun, Kocaelispor'un 15 yıllık projesini anlattı

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, İHA'ya özel açıklamalar yaptı.

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Denizli spor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, İHA'ya özel açıklamalar yaptı. Kulübün 15 yıllık hedefleri olduğunu anlatan Başkan Koyun, "5, 7, 10 ve 15 yıllık planlama yaptık. 5 yıl sonra kesinlikle Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili şampiyonluk hesapları var. 7. yılda Avrupa'nın en iyi takımını Kocaeli'ye getirip, 10. yıl geldiğinde de Avrupa'nın en büyük kupasını müzemize katmakla ilgili projelerimiz var" dedi.

Kocaelispor'un tarihinin anlatıldığı panelde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Engin Koyun, etkinlik sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak olan Denizlispor maçında taraftarın katılımının çok önemli olduğunu söyleyen Koyun, bilet gelirlerinin yarısının da 4 yaşındaki SMA hastası Barkın Kaplan için harcanacağını söyledi. Kulübün 15 yıllık bir projesi olduğunu anlatan Koyun, proje çerçevesinde tesisleşmenin de önemine vurgu yaptı. Başkan Koyun, A Takım ve altyapının bir arada kamp yapabileceği bir merkez için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan Başkan Koyun, Dino'nun Çin'e transfer süreci ve hakemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımızı Kocaelispor'a ve Barkın'a destek için pazar günü maça bekliyoruz"

Pazar günü oynanacak Denizlispor maçı için tüm taraftara maça gelme çağrısı yapan Başkan Engin Koyun, bilet gelirlerinin yarısının da 4 yaşındaki SMA hastası Barkın Kaplan için harcanacağını söyledi. Koyun, "Barkın, bizim evladımız. Kocaelispor, her ne kadar bir spor kulübü olsa dahi sosyal projeleri önemsiyoruz. Barkın gibi kardeşlerimize her zaman olduğu gibi kulübümüz tarihinde sahip çıkılmıştır. Bir nebze de olsa katkımız olacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki çorbada tuzumuz olacak. Buradan bütün Kocaelispor taraftarımızı Kocaelisporumuza ve Barkın'a destek için pazar günü maça bekliyoruz" diye konuştu.

15 yıllık projede 5 yıl sonra Türkiye şampiyonluğu, 10 yıl sonra Avrupa'dan kupa hedefi var

Göreve geldiklerinde 15 yıllık bir proje yaptıklarını vurgulayan Koyun, "15 yıllık projemiz şu; Kocaelispor'un 3 yıl içerisinde Süper Lig'e çıkma hedefi var. 5, 7, 10 ve 15 yıllık planlama yaptık. 5 yıl sonra kesinlikle Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili şampiyonluk hesapları var. 7. yılda Avrupa'nın en iyi takımını Kocaeli'ye getirip, 10. yıl geldiğinde de Avrupa'nın en büyük kupasını müzemize katmakla ilgili projelerimiz var. Bu zaman içerisinde önceliklerimiz özellikle mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşmeyle ilgili. Birinci ayağı mali disiplin olarak sağladık. Kurumsallaşma adına önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Tesislerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bir hareketlilik başlayacağını ümit ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu projeyi bizzat kendisi açıklayacak. Kocaelispor'un A Takımı'nın ve altyapısının kamp ve antrenmanlarını aynı yerde yapacağı bir merkezle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu merkezden, altyapıdan çıkan çocuklarımızın kısa, orta ve uzun vadede Kocaelisporumuzun geleceği olacağını düşünüyoruz. Önemli bir proje, hayata geçireceğimize inanıyorum. 15 yıl sonra biz burada oluruz veya olmayız, Kocaeli'de çok farklı şeyler konuşulacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kulübün ve Dino'nun menfaatlerini düşünerek karar verdik"

Takımın golcü oyuncusu Dino Ndlovu'nun takımdan ayrılış sürecini anlatan Koyun, "Dino'nun bize zaman zaman çok katkıları olmuştur ama uzun zaman da sakatlığından dolayı sıkıntılarını yaşadık. Son zamanlarda sakatlıkla gelgitler yaşadık. Sakatlıktan döndükten sonra da kendisine ciddi bir teklif geldi. Teklifi değerlendireceğini bizimle paylaştı. 'Ben 32 yaşındayım, iyi bir teklif geldi. Kulübe de katkı sağlamak istiyorum' dedi. Karşılıklı iyi niyet olarak değerlendirme yaptık. Kulübün ve Dino'nun menfaatlerini düşünerek böyle bir karar verdik" dedi.

"Gerekli girişimleri yaptık, adalet istiyoruz"

Bir süre önce kulübün resmi sosyal medya hesabından hakemlere yönelik tepkiyi de değerlendiren Başkan Engin Koyun, "Hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşmayı arzu etmiyorum fakat en etkili, en yüksek makamlara kadar bizzat kendileriyle görüştüm. Bizim Kocaelisporumuzun hakem hatalarına asla ihtiyacı yok. Hakemlerin gelip Kocaelispor lehine karar vermesine ihtiyacımız yok. Büyük bir camiayız. Gelsinler ve adaletle maçlarını yönetsinler. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz, kaybettiğimiz zaman tebrik etmesini biliriz. Bu camiaya da bu yakışır. Geçmişte de hep böyle olmuştur. Bundan sonra gelecek hakemlerin de adaletli olmasını diliyorum ve adaletli olacağına inanıyorum. Gerekli girişimler yapılmıştır. Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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İhlas Haber Ajansı, Denizlispor, Kocaeli, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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