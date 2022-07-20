Engin Koyun: "Şampiyonluğa adayız" - Son Dakika
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Engin Koyun: "Şampiyonluğa adayız"

20.07.2022 14:53
Engin Koyun: "Şampiyonluğa adayız"

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, "Şampiyonluğa adayız. Bu sebeple tecrübeli transferlerimiz ile gençlerimizin harmanlandığı bir takım oluşturuyoruz.

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, "Şampiyonluğa adayız. Bu sebeple tecrübeli transferlerimiz ile gençlerimizin harmanlandığı bir takım oluşturuyoruz. Heyecan vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

TFF 2. Lig'e düşen ve geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıkları için top başı yapan Kocaelispor'da kulüp başkanı Engin Koyun, açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin doğrudan şampiyonluk olduğunu ve bu yönde kadro kurduklarını belirten Koyun, "Kocaelispor uzun yıllar sonra alt yapıdan bu kadar çok sayıda oyuncu çıkardı. Bazıları profesyonel oldu. Hocamızın bu süreçte vereceği rapor doğrultusunda sayıları yükselebilir. Şampiyonluğa adayız. Bu sebeple tecrübeli transferlerimiz ile gençlerimizin harmanlandığı bir takım oluşturuyoruz. Heyecan vereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"BİR FORVET VE BİR SOL KANAT ALACAĞIZ"

Teknik Direktör Fırat Gül'ün de raporu doğrultusunda forvet ve sol kanada transfer yapacaklarını aktaran Başkan Koyun, "Forvette Okan Eken'i, sol kenara da Cem Ekinci'yi aldık, ikisi de çok kaliteli oyuncular. Her iki mevkiye de birer transfer daha yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"DİOP'U SHERİFF'E KİRALADIK, KOLOVOS'TAN ALACAKLARININ BİR KISMINI BAĞIŞLAMASINI İSTEDİK"

Henüz kulüpten ayrılmayan yabancı oyuncular Diop ve Kolovos ile ilgili de son durumu aktaran Engin Koyun, "Diop ile ilgili gerekli anlaşmalar yapıldı. Diop, yarın veya öbür gün kiralık olarak Sheriff'e gidecek. Lig yükseldiğimiz takdirde geri gelmesi şartı koyduk. Diop, uzun vadede katkı beklediğimiz bir oyuncu. Kolovos ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Alacaklarının bir kısmını bağışlamasını istedik. İleride ilk tercih edeceğimiz oyunculardan biri yine Kolovos olacaktır. Kolovos'un karakterini, futbolculuğunu çok iyi biliyoruz. Yollarımızı mecburen ayıracağız ama ilerleyen yıllarda onu yeniden Kocaelispor formasıyla görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan - İHA)

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Kaynak: İHA

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