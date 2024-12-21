ENKA, Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon Oldu

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ENKA Spor Kulübü, Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar kategorisinde final müsabakalarında Alaçatı Tenis Kulübünü 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

13 takımdan 45 sporcunun katıldığı Türkiye Tenis Ligi'nde kadınların final müsabakaları Taç Spor Kulübü Tesisleri'nde yapıldı. finalinin serisinde iki tekler ve bir çiftler maçı yapıldı.

Final serisinde tek ilk maçında ENKA Spor Kulübü'nden Çağla Büyükakçay, Alaçatı Tenis Kulübünden Ece Gencer'i 6-0'lık skorlarla 2-0 mağlup etti. Teklerin ikinci maçında da ENKA'dan Ayla Aksu, Alaçatı'dan Selina Atay'ı 6-1'lik skorlarla 2-0 yendi. Serinin son maçında da ENKA'dan İpek Öz-Doğa Türkmen çifti, Alaçatı'dan Defne Çırpanlı-Ece Gencer çiftini 6-4 ve 7-6'lık skorlarla 2-0 mağlup etti. Seriyi 3-0 kazan ENKA Spor Kulübü, şampiyon olma başarısını gösterdi.

Maçların ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve yönetim kurulu üyelerinden Ali Rıza Ceylan, Eda Sevaioğlu Tan ile Zeren Group'un yönetim kurulu üyesi Seda Zeren Adıgüzel takdim etti.

Final maçlarının ardından organizasyonun kadınlar sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Enka Spor Kulübü

2. Alaçatı Tenis Kulübü

3. TED Spor Kulübü

4. Green Tenis Golf Spor Kulübü

5. Yenigün Tenis Spor Kulübü

6. Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü

Not: 1955 Batman Belediye Spor Kulübü ve Karşıyaka Spor Kulübü, turnuvadan çekildikleri için 8. sırada yer aldılar.