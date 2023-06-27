Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu - Son Dakika
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Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu

Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu

27.06.2023 15:30

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia, sezonun bitmesiyle birlikte Internacional'e 3 yıllık imza attı. Ekvadorlu golcü, Jorge Jesus'un kendisine Internacional'den gelen teklifi bildiğini ve Brezilya hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu söyledi. Valencia, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı ve 33 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia, sezonun bitmesiyle birlikte Internacional'e 3 yıllık imza attı. Ekvadorlu golcü, Jorge Jesus'un kendisine Internacional'den gelen teklifi bildiğini ve Brezilya hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu söyledi.

"BREZİLYA'YA GELMEKLE İLGİLİ ÇOK FAZLA GÜZEL ŞEY DUYDUM"

Enner Valencia yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus, Willian Arao ve Joao Pedro ile konuştum. Onlara Internacional ve Brezilya futbolu hakkında çok şey sordum. Brezilya'ya gelmekle ilgili çok fazla güzel şey duydum. Çok fazla maç olduğunu biliyorum. Farklı bir deneyim olacak. Ama buna alışmalı ve tadını çıkarmalıyım." ifadelerini kullandı.

33 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Enner Valencia geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı. Tecrübeli santrfor bu karşılaşmalarda 33 kez gol sevinci yaşadı.

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Enner Valencia, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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