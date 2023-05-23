Enner Valencia, taraftarın merakla beklediği kararı cuma günü duyuracak - Son Dakika
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Enner Valencia, taraftarın merakla beklediği kararı cuma günü duyuracak

23.05.2023 18:19

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan ve akıbeti merakla beklenen isimlerin başında gelen Enner Valencia, son kararını cuma günü açıklayacak. Ekvadorlu yıldız topçunun menajeri yaptığı açıklamada, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık." dedi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 44 maçta 32 gol atma başarısı gösteren Enner Valencia, sarı-lacivertlilerle sözleşme görüşmelerinde sona geldi.

"CUMA GÜNÜ MASADAKİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Diario Ole Ecuador'a konuşan Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, futbolcu ve ailesiyle cuma günü masaya oturarak son kararı vereceklerini belirtti. Vargas yaptığı açıklamada, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

"KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Valencia'yı milli takıma yakın tutacak seçeneklere öncelik vereceklerini belirten Vargas, "Dubai ve Suudi Arabistan'daki seçenekleri geri planda bırakıyoruz. Bugün Enner Valencia için en önemli şey futbol. Enner 33 yaşında ve yaşına rağmen kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Milli takımda oynamaya devam etmek istiyor ve alınacak karar daha çok bununla ilgili olacak. Ekonomik durumu bir kenara bırakmayacağız ama onu milli takıma yakın tutacak sportif yönüne öncelik vereceğiz." dedi.

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Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği kararı cuma günü verecek Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği kararı cuma günü verecek

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Son Dakika Spor Enner Valencia, taraftarın merakla beklediği kararı cuma günü duyuracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enner Valencia, taraftarın merakla beklediği kararı cuma günü duyuracak - Son Dakika
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