Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı - Son Dakika
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Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı

27.06.2022 11:28
Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'na katılan Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu Eray Şamdan altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'na katılan Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu Eray Şamdan altın madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün sporcusu Eray Şamdan, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Karate Branşında Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Şamdan, kariyerinin ilk Akdeniz Oyunları Şampiyonluğuna kavuştu.

Karate A Milli Takımı ve DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan, milli sporcular ile güzel bir uyum yakaladıklarını ve bu uyumun başarıyı da tetiklediğini ifade etti.

"Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Başarılı sporcuyu tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Darıca Belediyesi olarak sporun birçok branşına yatırım yapıyoruz. Tabi karate bizim en başarılı olduğumuz branşlardan biri. Eray kardeşimizle ne kadar gurur duysak az. Olimpiyatlardaki başarısının ardından geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonluğunu da kazanan Eray, başarısını Akdeniz Oyunlarındaki altın madalya ile taçlandırdı. Bir kez daha genç sporcumuzu ve antrenörümüzü, kulüp yönetimimizi tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eray Şamdan Cezayir'de madalya kazandı - Son Dakika

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