Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı - Son Dakika
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Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı

25.05.2022 16:53
Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) geçen sezon Kayseri Emar Grup FK forması giyen orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) geçen sezon Kayseri Emar Grup FK forması giyen orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Kayseri EMAR Grup FK takımında forma giyen Ercan Çiftçi, önümüzdeki sezon için Türkiye 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü ile anlaştı. 22 yaşındaki orta saha futbolcusu, Ayvalıkgücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor alt yapısında yetişen ve profesyonel olan Ercan Çiftçi, ardından Sivas Belediyespor, Muğlaspor ve Kayseri Emar Grup FK formaları giydi. - KAYSERİ

Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı
Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı

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Kaynak: İHA

Amatör Lig, Türkiye, Kayseri, Çiftçi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercan Çiftçi, Ayvalıkgücü ile anlaştı - Son Dakika


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