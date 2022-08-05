Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika
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Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

05.08.2022 14:10
Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.

Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek 24 yaşındaki pota altı oyuncusu, ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.

Kariyerine 2013'te Bandırma Spor Kulübü ile başlayan Arnavutluk doğumlu Osmani, 2020'de Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika

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