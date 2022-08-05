Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek 24 yaşındaki pota altı oyuncusu, ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ercan Osmani, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika

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