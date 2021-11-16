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Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek - Son Dakika

Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek

16.11.2021 11:27
Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Erce Kardeşler'e takım arkadaşları büyük bir destek veriyor.

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Erce Kardeşler'e takım arkadaşları büyük bir destek veriyor. 27 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de en son Gaziantep FK karşısında kalede görev alırken, yine bir Gaziantep maçıyla sahalara dönecek.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'in devralması bekleniyor. Yaklaşık 1 yıldır resmi bir karşılaşmada forma giyemeyen Erce, 22 Kasım'da oynanacak olan zorlu karşılaşmaya kendini hazırlarken, başta teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları genç isme büyük bir destek veriyor.

Ligde en son Gaziantep FK maçında forma giymişti

Süper Lig'de Gaziantep FK maçında kaleyi koruması beklenen Erce Kardeşler, resmi olarak en son 16 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada kalede yer aldı. Söz konusu müsabakanın ardından görev alamayan 27 yaşındaki eldiven, ligde ise son olarak 2 Ekim 2020'de deplasmanda oynanan Gaziantep FK karşısında kaleye geçmişti.

Başarılı eldiven, Süper Lig'de yine bir Gaziantep FK mücadelesiyle sahalara dönmüş olacak. - TRABZON

Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek - Son Dakika Spor


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