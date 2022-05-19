Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19.05.2022 17:05
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şehir stadında yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen şiirlerin okunmasının ardından judo, güreş, kick boks, bilek güreşi ve atletizm gibi birçok gösteri yapıldı. Halk oyunları ve müzik ziyafetiyle sona eren programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
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Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı Çatak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Çatak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika


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