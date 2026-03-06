Erciş'te Özel Gereksinimli Öğrencilere Satranç Turnuvası

Van'ın Erciş ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla başlatılan "Gönüller Şah Engelliler Mat Projesi" kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Eşref Demirci koordinatörlüğünde yapılan turnuvaya Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı'na dahil olan özel gereksinimli 17 öğrenci katıldı.

Sosyal Bilimler Lisesi kütüphanesinde düzenlenen turnuva öncesi konuşan Kaymakam Murat Karaloğlu, her zaman özel gereksinimli öğrencilerin ve velilerinin yanında olduklarını söyledi.

Turnuvada öğrencilerin keyifli zaman geçirdiğini belirten Karaloğlu, "Gönüller Şah Engelliler Mat Projesi'nin ülkede ilk kez ilçemizde yapılması bizi mutlu etti. Bu da birçok ilçeye örnek olacak. Anlamlı bir projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Destek konusunda elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Koordinatör öğretmen Demirci ise "Turnuva sayesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttığını gözlemledik. Öğrenciler hem sosyalleşiyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Rehber öğretmenlerimizin destekleriyle bedensel engelli öğrencilerimiz oyuna dahil oldular." diye konuştu.

Turnuvaya katılan öğrenci Enes Çelik Dede de yarışmaya katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Öğrencilere madalya ve çeşitli hediyelerin verildiği turnuvayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, öğretmenler ve veliler izledi.