Erciyes 38, 8 Futbolcu ile Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes 38, 8 Futbolcu ile Anlaştı

Erciyes 38, 8 Futbolcu ile Anlaştı
22.06.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38, iç transferde 8 oyuncuyla yeniden anlaşma sağladı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi iç transferde 8 isim ile yeniden anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç transferde hem de dış transferde birçok isimle anlaşma sağlayan mavi siyahlılar bu hafta içi yeni isimleri açıklaması bekleniyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü; 2026-2027 sezonu öncesi iç transferde Artun Akçakın, Çağrı Yağız Yasak, Mehmet Tosun, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Batuhan Özgan, Utkan Gökçen, Ali Kılıç ve Burak Efe Arslan ile yeniden anlaşma sağladı.

İç transferde birkaç oyuncu ile daha görüşmelerini sürdüren mavi siyahlılar dış transferde ise Mehmet Eksik, Seyit Ali Kahya ve kaleci Mertcan Dağlı ile anlaşma sağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erciyes, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38, 8 Futbolcu ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:40:44. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes 38, 8 Futbolcu ile Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.