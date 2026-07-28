Erciyes 38\'de Yeni Yönetim Belirlendi

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası yönetimde görev dağılımı yapıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde hafta sonu gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Latif Ersoy başkanlığındaki yönetim kurulunda 6 kişi başkan yardımcısı oldu. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde görev bölümü şu şekilde yapıldı:

"Başkan - Latif Ersoy, Başkan Vekili - Mert Açıkalın, Asbaşkan- Mustafa Tutgun- Uğur Ekşi, Başkan Yardımcıları- Alper Ayaydın-Ahmet Çınar- Çağatay Uzunoğlu-Altunay Okuducu-Hasan Alp Doğan- Çağrı Furkan Umdu, Genel Sekreter - Orhan Tam, Hukuki İşler- Ali Fidan, Stadyum Sorumlusu-Kombine Biletme- Hasan Tutgun, Futbol Şube Sorumlusu-Kamil Ulu, Kulüp Sözcüsü- Volkan Çolak, Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk-Gökhan Gülen, Mali İşler ve Finansal Sorumlusu- Buğra Arıca, İcra Kurulu Sorumlusu-Mustafa Deveci, Protokol Temsil Ağırlama Sorumlusu- Emre Beşparmak, Proje Geliştirme Sorumlusu-Mustafa Korur, Tesis ve Alt Yapı Sorumlusu- Doğan Doğan, Eğitim Kurumları Kamu İlişkileri Sorumlusu- İsmail Turan, TFF ve Dış İlişkiler Sorumlusu- Abdullah Kalın, Transfer Komitesi-Hacı Mehmet Murat- Gökhan Kumru-Ali Çiftçi- Ufuk Akbulut, Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu-Mustafa Genç, Taraftar ve Derneklerden Sorumlu- Ziya Akyürek."