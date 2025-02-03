Erciyes 38\'den Fevzi Can Bozkuş İle Ayrılık

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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde bir futbolcu daha takımdan ayrıldı. Fevzi Can Bozkuş, Erciyes 38 Futbol kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün forvet futbolcusu Fevzi Can Bozkuş, takımdan ayrıldı. Sezon başında mavi siyahlı takıma gelen ve forma giydiği maçlarda 4 gole imza koyan Fevzi Can Bozkuş, sözleşmesini sonlandırdı.

Erciyes 38 Futbol kulübü yönetimi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fevzi Can Bozkuş, ligin ikinci yarısında Türkiye 3.Lig 2.Grup takımlarından Beykoz İshaklıspor forması giyecek. - KAYSERİ