Erciyes 38, Elazığspor\'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası\'nda üst tura yükseldi

Erciyes 38, Elazığspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Elazığspor sahasında Erciyes 38'e 2-0 mağlup oldu. Çağrı Yağız'ın 74 ve 90. dakikalardaki golleriyle Erciyes 38 hem galibiyete ulaştı hem de bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor, evinde Erciyes 38'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Erciyes 38 bir üst tura yükseldi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Talha Öztürk, Erdinç Tufan, Yusuf Ökmen
Elazığspor: Atakan Nuri Ordu, Barış Ekincier, Ali Altınöz, Serhat Genç (Yiğit Ekrem dk. 60), Bünyamin Güler (Özkan dk. 46), İsmail Esat Buğa (Muhammet Sefa dk. 90), Alp Ada Abay, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Muhammet Berat Sağlam (Eymen dk. 90), Muhammed Demirci
Erciyes 38: Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Güney dk. 81), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih dk. 65), Burak Efe Arslan (Utkan dk. 78), İlkay İşler (Osman dk. 65), Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (Çağrı Yağız dk. 46), Ali Kılın
Goller: Çağrı Yağız (dk. 74 ve 90) (Erciyes 38)
Sarı Kartlar: Mustafa Emir, Ali, Serhat (Elazığspor), Ensar (Erciyes 38)
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