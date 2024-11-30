Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Maçına Hazır - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Maçına Hazır

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Maçına Hazır

Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 ile oynayacağı maçı kazanarak ligdeki başarısını sürdürmek istiyor.

30.11.2024 09:07
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Ağrı 1970 spor maçını kazanmak hedefinde.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Ağrı 1970 spor maçının maçını galibiyetle noktalamanın hesabında. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan mavi siyahlılar, Ağrı 1970 maçından da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Hazırlıklarını Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde gerçekleştiren Erciyes 38 FK futbolcuları, yarın oynayacakları maça konsantre oldular. İsmet Yazgan ile kaleci Kadem Yaşar'ın kart cezası sona erdi ve forma verilmesi halinde oynayabilecek. Diğer yandan sakatlığı tam geçmeyen kaptan Ayhan'ın oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak ve Sinan Dereci'nin yöneteceği Erciyes 38 FK - Ağrı 1970 spor maçı saat 14: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Maçına Hazır - Son Dakika

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