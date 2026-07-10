Erciyes 38 FK\'dan İki Yeni Transfer

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, kadrosuna iki futbolcu daha kattı.

Türkiye 3. Lig takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmanın hesabı içerisinde. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen mavi siyahlılar, kadrosuna iki oyuncu daha kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Zonguldak Spor'dan Kemal Çetinkaya ve Karagümrükspor'dan Hakan Eren Atabey ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Karagümrük'ten 20 yaşındaki stoper oyuncusu Hakan Eren Atabey ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Transfer sürecinde katkılarından dolayı Sayın Süleyman Hurma'ya teşekkür ederiz. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Ayrıca son olarak Zonguldakspor'da oynayan 21 yaşındaki sağ bek Kemal Çetinkaya ile 2 senelik sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ