Erciyes 38 FK, Kahta 02 Spor'u 2-0 yendi, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Kahta 02 Spor'u 2-0 yendi, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı

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Erciyes 38 FK, Kahta 02 Spor\'u 2-0 yendi, Ziraat Türkiye Kupası\'nda üst tura çıktı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FK, evinde Kahta 02 Spor'u 2-0 yenerek üst tura çıktı. Erciyes 38 FK'ya turu getiren goller 71. dakikada Mehmet ve 90+3'te Fatih'ten geldi.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Hasan Yüncü, Mehmet Sonay, Metehan Çetin

ERCİYES 38 FK: Kerem - Burak Efe (Dk. 66 Utkan), Batuhan, Hakan, Ensar, Mehmet, Caner (Dk. 78 Çağrı Yağız), Ali, Seyit Ali (Dk. 57 Fatih), Berke (Dk. 57 İlkay), Berkay

KAHTA 02 SPOR: Ahmet Özden - Ahmet Gazihan, Muhammed, Sefa, Ahmet Ayhan, Mehmet Ali, Emirhan (Dk. 46 Roji), Mehmet Mustafa (Dk. 70 Abdulsamet), İbrahim Halil (Dk. 79 Yunus), Muharrem (Dk.79 Hüseyin), Burhan (Dk.70 Yiğit)

GOLLER: Dk.71 Mehmet, Dk.90+3 Fatih (Erciyes 38 FK)

SARI KARTLAR: Berkay, Seyit Ali (Erciyes 38 FK) - Mehmet Mustafa, Ahmet Gazihan (Kahta 02 Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu maçında Erciyes 38 FK, evinde Kahta 02 Spor'u 2-0'lık yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıErciyesFutbolSporSon Dakika

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