Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor'a 4-1 Yenildi

Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor\'a 4-1 Yenildi
16.02.2026 06:06
Erciyes 38 FK, evinde Malatya Yeşilyurtspor'a 4-1 mağlup oldu. Tek golü Çağrı Yağız attı.

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 21. haftasında evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor'a 4-1 mağlup oldu. Mavi-siyahlı takımın tek golünü Çağrı Yağız Yasak attı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Emre Can Furuncu, Sadettin Ebrar Balcı, Hakan Balkan

Erciyes 38 FK: Muhammed Yasin Atıcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Batuhan Özgan, (Muhammed Enes Doğan dk.54), Utku Burak Kunduzcu, Serdar Yiğit, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Çağrı Yağız Yasak dk.64), Berke Kayar, (Ali Kılıç dk.36), Artun Akçakın, Hüseyin Ekici, (Caner Kaban dk.36), Utkan Gökçen, (Ethem Balcı dk.64)

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, İslam Çerioğlu, Yusuf Arslan, (Ender Alkan dk.59), Tahsin Özler, (Osman Tukul dk.70), Ümitcan Ekşi, (Selimcan Temel dk.70), Güney Tutcuoğlu, Eren Şimşek, Fatih Kıran, Tayyip Kanarya, (Ömer Uzun dk.79), Mehmet Guneş, (Ahmet Uzun dk.59)

Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk.85) (Erciyes 38 FK), Tayyip Kanarya (dk.30 penaltı- 49 ve 54), Ümitcan Ekşi (dk.33) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı kartlar: Batuhan Özgan, Artun Akçakın, Serdar Yiğit (Erciyes 38 FK), Furkan Metin, Ahmet Uzun, Ömer Uzun (Malatya Yeşilyurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

