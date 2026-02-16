Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor\'a 4-1 Yenildi

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 21. haftasında evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor'a 4-1 mağlup oldu. Mavi-siyahlı takımın tek golünü Çağrı Yağız Yasak attı.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Emre Can Furuncu, Sadettin Ebrar Balcı, Hakan Balkan
Erciyes 38 FK: Muhammed Yasin Atıcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Batuhan Özgan, (Muhammed Enes Doğan dk.54), Utku Burak Kunduzcu, Serdar Yiğit, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Çağrı Yağız Yasak dk.64), Berke Kayar, (Ali Kılıç dk.36), Artun Akçakın, Hüseyin Ekici, (Caner Kaban dk.36), Utkan Gökçen, (Ethem Balcı dk.64)
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, İslam Çerioğlu, Yusuf Arslan, (Ender Alkan dk.59), Tahsin Özler, (Osman Tukul dk.70), Ümitcan Ekşi, (Selimcan Temel dk.70), Güney Tutcuoğlu, Eren Şimşek, Fatih Kıran, Tayyip Kanarya, (Ömer Uzun dk.79), Mehmet Guneş, (Ahmet Uzun dk.59)
Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk.85) (Erciyes 38 FK), Tayyip Kanarya (dk.30 penaltı- 49 ve 54), Ümitcan Ekşi (dk.33) (Malatya Yeşilyurtspor)
Sarı kartlar: Batuhan Özgan, Artun Akçakın, Serdar Yiğit (Erciyes 38 FK), Furkan Metin, Ahmet Uzun, Ömer Uzun (Malatya Yeşilyurtspor) - KAYSERİ
