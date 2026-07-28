Erciyes 38 FK, Mikail Koçak ile Anlaştı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, orta saha futbolcusu Mikail Koçak ile anlaştı.

Türkiye 3.Lig takımlarından Erciyes 38 FK, kadrosuna yeni bir isim kattı. Mavi siyahlılar, orta saha futbolcusu Mikail Koçak ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, daha önce dört kez şampiyonluk, dört kez de play off başarısı gösteren orta saha oyuncusu Mikail Koçak ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.