Erciyes 38 FK'nın Türkiye Kupası 3. tur maçı 27 Ekim'de Elazığ'da oynanacak. - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'nın Türkiye Kupası 3. tur maçı 27 Ekim'de Elazığ'da oynanacak.

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Erciyes 38 FK\'nın Türkiye Kupası 3. tur maçı 27 Ekim\'de Elazığ\'da oynanacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programını açıkladı. Kahta 02spor'u eleyerek Seza Çimento Elazığspor ile eşleşen Erciyes 38 FK, 27 Ekim Salı saat 15.00'da Elazığ Atatürk Stadı'nda sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Kahta 02spor'u yenerek tur atlayan ve ardından Seza Çimento Elazığspor ile eşleşen Erciyes 38 FK'nın üçüncü turda oynayacağı maçın programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Kahta 02spor'u yenerek tur atlayan ve ardından Seza Çimento Elazığspor ile eşleyen Erciyes 38 FK, 3. Tur maçında 27 Ekim Salı günü sahaya çıkacak.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erciyes 38 FK'nın Türkiye Kupası 3. tur maçı 27 Ekim'de Elazığ'da oynanacak. - Son Dakika
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