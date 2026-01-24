Erciyes 38 FK deplasmanda kaybetti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin 18. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Silifke Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Silifke Stadı
Hakemler: İrfan Çağrı Baş, Akın Karabacak, Ahmet Kotan
Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Muharrem Çizgili, Vural Akkurt (Yusuf Yiğit Ünal dk. 72), Özgür, Gürcan Gözüm, Cihan Canpolat (Furkan İzin dk. 90+4), İlkay İşler, Mehmet Yolcu (Yasin Reis dk. 46), Ali Yahya Bilgin, Uğur Ahmet Özder (Arda Özkan dk. 90+4)
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Enes Doğan, Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Arıkan (Ozan Demirbağ dk. 82), Berke Kayar, Serdar Yiğit (Ethem Balcı dk. 75), Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici (Mehmet Tosun dk. 75), Artun Akçakın, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Batuhan Özgan dk. 46),
Goller: Uğur Ahmet Özder (dk. 32), Cihan Canpolat (dk. 48) (Silifke Belediyespor), Çağrı Yağız Yasak (dk. 18) (Erciyes 38 FK)
Sarı kartlar. Ali Yahya Bilgin, Yusuf Yiğit Ünal, Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Gürcan Gözüm (Silifke Belediyespor), (Ethem Balcı (Erciyes 38 FK)
Kırmızı kart: Utku Burak Kunduzcu (dk. 40) (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ
