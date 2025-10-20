Erciyes 38 FK, Suvermez\'i 3-0 Yendi

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin 7. haftasına evinde Suvermez Kapadokyaspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK'da üç isim bu sezon ilk gollerini attılar. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan Suvermez Kapadokyaspor maçında sahaya 11'de çıkan Hüseyin Ekici, Utku Burak Kunduzcu ile ikinci yarı oyuna giren Ali Kılıç, bu sezon ilk gollerini attılar.

Üç isimde attıkları goller sonrası büyük sevinç yaşarken maç sonu tebrikleri ise tek tek kabul ettiler.