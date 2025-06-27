Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon hazırlıklarına 17 Temmuz'da başlayacak. Mavi siyahlı ekip, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 17 Temmuz'da başlayacak. Mavi siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; çalışmaların Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
3 etaptan oluşacak kamp çalışmaları 17-29 Temmuz arası, 1-13 Ağustos arası ve 16-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mavi siyahlılar, kamp çalışmaları nezrinde 3 veya 4 hazırlık maçı da oynayacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor - Son Dakika
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